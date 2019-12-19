20 січня 2020 року супутниковий сигнал найбільших телеканалів буде закодовано. Які переваги від такого кроку, а які недоліки – у матеріалі Фактів ICTV.

Кодування супутникового телебачення заплановане на 20 січня 2020 року. Це стосується всіх глядачів, які користуються супутниковим телебаченням та не сплачують абонплату провайдерам.

Факти ICTV проаналізували, які переваги принесе цей крок телеканалів глядачам, а також з якими недоліками вони зіштовхнуться.

Переваги:

контент телеканалів стане якіснішим. Тепер вони зможуть гарантувати правовласникам, у яких купують контент, що сигнал не виходитиме за оговорені межі. Відповідно, глядач помітить більше різноманіття в фільмах, серіалах та шоу;

зменшиться шахрайство. Тепер незаконно ретранслювати сигнал і продавати його користувачам стане неможливо;

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з’являться HD-версії телеканалів з якісною картинкою. Зокрема, ICTV планує перехід в HD у першому кварталі 2020 року;

цілодобова служба підтримки. У користувачів, які перейдуть на легальний спосіб перегляду, з’являється гарантована послуга, відповідно, вони зможуть розраховувати на допомогу провайдера у вирішенні проблем;

додаткові можливості, зокрема можливість переглядати передачі у запису після їх виходу.

Недоліки:

доведеться витратитись на новий тюнер – 1 099 грн. Або взяти його в оренду у свого провайдера послуг. Ціна – 29 грн на місяць;

більше не буде безкоштовного супутникового доступу до 23 телеканалів. Якщо ви хочете залишитись на супутнику, доведеться сплачувати щомісячну абонплату. Ціни стартують від 49 грн за місяць.

До слова, Факти ICTV писали, які є альтернативні варіанти перегляду телеканалів після кодування супутника.