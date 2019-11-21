НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення екс-головою СБУ Василем Грицаком державної зради та шпигунства.

За розпорядженням Вищого антикорупційного суду НАБУ відкрило кримінальне провадження проти екс-голови СБУ Василя Грицака. Його підозрюють у державній зраді, шпигунстві, зловживанні службовим становищем, привласненні і розтраті майна.

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У судових матеріалах вказується, що 4 жовтня до НАБУ була подана заява про кримінальне правопорушення за фактом вчинення колишнім головою СБУ злочинів, які підпадають під кваліфікацію ряду статей Кримінального кодексу України, зокрема: ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 111 (Державна зрада), 114 (Шпигунство), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 364 (Зловживання службовим становищем), 365 (Перевищення влади або службових повноважень), 366 (Службове підроблення).

Нагадаємо, що Володимир Зеленський видав укази, якими звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України.