PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

НАБУ порушило справу проти екс-голови СБУ Грицака

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення екс-головою СБУ Василем Грицаком державної зради та шпигунства.

Василь Грицак

За розпорядженням Вищого антикорупційного суду НАБУ відкрило кримінальне провадження проти екс-голови СБУ Василя Грицака. Його підозрюють у державній зраді, шпигунстві, зловживанні службовим становищем, привласненні і розтраті майна.

Читайте: Це не викрадення: СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка

У судових матеріалах вказується, що 4 жовтня до НАБУ була подана заява про кримінальне правопорушення за фактом вчинення колишнім головою СБУ злочинів, які підпадають під кваліфікацію ряду статей Кримінального кодексу України, зокрема: ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),  111 (Державна зрада), 114 (Шпигунство), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),  364 (Зловживання службовим становищем), 365 (Перевищення влади або службових повноважень), 366 (Службове підроблення).

Нагадаємо, що Володимир Зеленський видав укази, якими звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України.

Джерело: НАБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів
Провокатор за завданням спецслужб РФ закликав до терактів у День Гідності та Свободи
набу
Приховав 4,7 млрд грн у декларації: екс-нардепу повідомили про підозру
У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн
У Харкові чиновники нелегально продали асфальтної крихти на 5 млн грн
Дмитро Святаш
Екс-нардепа Святаша оголосили у розшук
Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка
Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка
СБУ
Це не викрадення: СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка
СБУ затримала на Київщині одного з ключових ватажків ІДІЛ
СБУ затримала на Київщині одного з ключових ватажків ІДІЛ
На Рівненщині СБУ почала операцію проти видобутку та продажу бурштину
На Рівненщині СБУ почала операцію проти видобутку та продажу бурштину
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка