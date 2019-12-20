Корпоратив Слуги народу: стало відомо, кого із зірок запросили на вечірку

Тіна Кароль, Jerry Heil і Катерина Осадча були запрошені на новорічний корпоратив партії Слуга народу, який проходить в КВЦ Парковий.

На корпоратив Слуги народу запросили співачок Тіну Кароль і Jerry Heil.

Також гостей розважає ведуча Катерина Осадча.

На корпоративі були присутні президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Андрій Богдан і помічник глави держави Сергій Шефір.

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– Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний – щура, але давайте залишатися людьми, – розповів один з нардепів.

На вечірку приїхали прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет і Володимир Бородянський.





Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що новорічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько мільйона гривень.