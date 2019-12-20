Куди здати ялинку після Нового року – список пунктів переробки у Києві

У Києві облаштовують 15 майданчиків для збору новорічних ялинок після свят. Список пунктів приймання ялинок дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

У Києві почали кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період, а також облаштували 15 пунктів приймання новорічних дерев у кожному районі столиці.

– КО Київзеленбуд вже почав кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовані 15 пунктів приймання новорічних дерев у кожному районі Києва, – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

На території кожного району вже підготували спеціальні місця для збору новорічних ялинок.

Пункти приймання ялинок:

просп. Голосіївський, 87-г – Голосіївський район;

вул. Тростянецька, 58-А – Дарницький район;

вул. Електротехнічна, 26 – Деснянський район;

вул. Визволителів, 6 – Дніпровський район;

просп. С. Бандери, 26-А – Оболонський район;

вул. Залізничне шосе, 61 – Печерський район;

вул. Дмитрівська, 16 – Подільський район;

Вул. Бетховена, 8 – Святошенськийй район;

вул. Новопольова, 95-А – Солом’янський район;

спуск Герцена, 6 – Шевченківський район;

Бориспільське шосе, 23 км – Дарницький район;

просп. Броварський, 2а – Дніпровський район;

вул. Радистів, 1-в – Деснянський район;

Нікольське лісництво – Дарницький район;

Броварське лісництво, кв №72 – Дарницький район.

Ялинки подрібнять на щепу для подальшого використання у виробничих потребах. Отриману тріску планується використовувати для того, вкривати ґрунт від пересихання.

– Закликаємо киян не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію в один із пунктів приймання. Пункти почнуть свою роботу вже с 2 січня 2019, – додав Мальований.

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Також чиновник додав, що розпочата кампанія з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.

– На території лісопаркових господарств, що входять до складу КО Київзеленбуд, особлива увага приділятиметься охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, що примикають до автодоріг і залізничних шляхів.

Передбачені спільні рейди та патрулювання з залученням працівників Держекологічної інспекції та посадових осіб патрульної поліції. Крім того, дерева обробляють спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні розкриваються різким неприємним запахом.

– Ці речовини нешкідливі для рослин, однак неприємні для людей, – додали в КМДА.

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