Якщо ви ще не визначилися, де зустрічати Новий рік, то зробити це можна на святкових локаціях. Де провести новорічну ніч на вулицях Києва, Львова та Харкова – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Новий рік – казкове свято, яке з нетерпінням чекають не тільки діти, а й дорослі. Головні ялинки запалені, міста прикрашені вогнями, а на новорічних ярмарках вже на повну продають глінтвейн.

Багато хто ще не вирішив, де та як відсвяткувати Новий рік. Хтось обирає затишну сімейну атмосферу, хтось галасливу компанію, хтось віддає перевагу новорічній програмі в закладах, а хтось і зовсім вирушає в подорож. Прекрасним варіантом стане святкування Нового року на головних вулицях міста.

Наш експерт Карина Зуєва підготувала добірку локацій в Києві, Львові та Харкові, де можна зустріти Новий рік.

Київ

Головна арена новорічних свят у Києві – Софійська та Михайлівська площі, які з’єднуються Володимирським проїздом. Саме туди ми рекомендуємо вирушити в новорічну ніч.

Адже дуже символічно зустріти Новий рік біля головної ялинки країни, тематика якої – різдвяна історія про Лускунчика та козаків-богатирів. Все це доповнили чотири королівства – смаку, розваг, подарунків та лайків.

Також там встановили сцену, де практично щодня проходять концерти, і новорічна ніч – не виняток.

Фуд-корти розміщені кварталами на Володимирському проїзді, їжі та гарячих напоїв – на будь-який смак. Це гриль-меню, соління, різноманітні солодощі та море глінтвейну, а може, і чогось міцнішого.

Не факт, що в новорічну ніч будуть відкриті всі кіоски, тому якщо ви вирішили зустрічати Новий рік 2020 біля головної ялинки, захопіть шампанське з собою, ну, або глінтвейн у термосі. Так ви уникнете черг, високих цін та точно будете впевнені, що не залишитеся без нічого.

Адреса: вул. Володимирська, 22.

Середній чек: 170 грн.

Завантаженість: максимальна.



















Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста / 5 фотографий

Новорічна атмосфера панує на всіх ключових локаціях столиці. На Контрактовій площі, яку оформили в тематиці опішнянської кераміки, також будуть зустрічати Новий рік 2020. Там розмістили резиденцію Святого Миколая, крижану гірку, різдвяний ярмарок, каток просто неба та сцену.

Адреса: Контрактова площа.

Середній чек: 170 грн.

Завантаженість: максимальна.

Парк Шевченка цього року радує двома локаціями – романтичний каток від Raffaello, який працює щодня до 21.30, та квест-фестиваль Йоль: країна легенд.











Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста / 3 фотографии

Місто Йоль багате на локації – сцена та ялинка, приймальня Святого Миколая, капище сили, будинок шамана, ворожки, друїда, травниці, площа розваг, дзеркало Йоль та фуд-корт.

У місті магії пропонують:

пройти магічний ритуал на капищі сили та приворожити удачу на Новий рік;

пройти магічний квест та отримати камінь сили;

поворожити на удачу;

активно відпочити та розважитися;

спробувати магічні напої на характер, любов, багатство та здійснення мрій;

поласувати смачною ресторанною їжею на фуд-корті;

відвідати приймальню Святого Миколая.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка.

Середній чек: 150 грн.

Завантаженість: середня.

Правда, все це зробити можна до 22.00, після чого вирушити на ВДНГ, де святкування новорічної ночі тільки почнеться та триватиме до 04.00.















Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста / 4 фотографии

На відвідувачів чекає:

розважальна програма для дорослих та дітей;

конкурси та розіграші подарунків.

Все це доповнить музика 80-90-х та поп-відкриття 2000-х, яку забезпечить Dj Саня Димов. Підкріпитися можна буде на фуд-кортах – частування формату to go та широкий вибір гарячих напоїв.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1.

Середній чек: 200 грн.

Завантаженість: середня.

Львів

Львів казковий завжди, тим більше в зимовий період. Напередодні святкування новорічних свят місто огортає казкова атмосфера.

Різдвяний ярмарок традиційно розташований на проспекті Свободи та на площі Ринок, свій початок він бере від головної ялинки міста.

До того, як почнеться Новий рік, тут можна насолодитися різдвяними стравами – галицькими пончиками, варениками, овочами-гриль, зігрітися глінтвейном, медовухою чи львівською кавою.























Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста / 6 фотографий

Відомо, що в робочі дні ярмарок відкритий з 12.00 до 22.00, а у вихідні – з 11.00 до 23.00.

Адреса: центральна вулиця Львова – проспект Свободи.

Середній чек: 150 грн.

Завантаженість: максимальна.

Після можна вирушити зустрічати Новий рік під бій курантів до головної ялинки, яка знаходиться біля оперного театру.

Також любителі активного відпочинку можуть покататися на ковзанах на великій ковзанці просто неба до 22.00. Святкова музика, атмосфера та передчуття свята.

Адреса: площа Ринок.

Середній чек: 110 грн.

Завантаженість: середня.

Харків

Новорічну ніч у Харкові відзначатимуть на площі Свободи та в парку Горького.

31 грудня жителів та гостей міста запрошують зустріти Новий рік на площі Свободи, де розташована головна ялинка. Програма розпочнеться о 23.00 та триватиме до 03.00, детальніше про неї повідомлять пізніше. Але за прикладом минулих років можна сказати, що це буде концерт та феєрверк.

Там само є ярмарок з різноманітними смаколиками та напоями, новорічні локації та каток просто неба.

Адреса: центральна площа.

Середній чек: 130 грн.

Завантаженість: низька.

Розважальну програму зустрічі Нового року 2020 також проведуть у центральному парку культури та відпочинку ім. Горького. Час проведення – 12.00-04.00.

Наприклад, минулого року кожні півгодини на сцені проходили різні виступи, були проведені ярмаркові забави та конкурсно-розважальна програма. Також був спектакль, виступали музичні гурти, а в 23.56 на сцену вийшов Дід Мороз.















Новорічна ніч у Києві, Львові та Харкові: святкова атмосфера на вулицях міста / 4 фотографии

Рекомендую взяти необхідну їжу та напої з собою. Оскільки новорічний ярмарок минулого року працював до 20.00.

Адреса: вул. Сумська, 81.

Середній чек: 130 грн.

Завантаженість: середня.

Все ще не вирішили, де зустрічати Новий рік 2020? Не турбуйтеся, на вулицях міста, а вже тим більше біля головної ялинки місця вистачить на всіх. Одягайтеся тепліше та обирайте локацію, яка вам сподобалася найбільше.

Каріна Зуєва