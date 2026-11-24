Оголошено лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2027: хто увійшов до спискуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Суспільне Мовлення представило довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2027.
- До лонгліста увійшли 18 артистів. Фінал відбудеться у лютому 2027 року, а сам конкурс прийматиме болгарський Бурґас.
Суспільне Мовлення оприлюднило довгий список учасників Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2027, до якого увійшли 18 українських артистів та гуртів. Переможець відбору представить Україну на 71-му конкурсі, що відбудеться у травні 2027 року в болгарському місті Бурґас.
Нацвідбір 2027: хто потрапив до лонгліста
Цього року організатори отримали 217 заявок, серед яких — 153 від сольних виконавців та 48 від гуртів. За підсумками розгляду до довгого списку увійшли 18 учасників:
- ANKA;
- Epolets;
- FOLKULAKA;
- GANNA;
- HITS’ FACTORY;
- melos;
- Mia Ramari;
- Povin’;
- SKYLERR;
- SPOKUSY;
- Stasya;
- Vlad Darwin;
- YAGODY;
- YAKAYA;
- Yarima;
- Кажанна (Kazhanna);
- Солідні люди;
- Уляна Шуба.
Нацвідбір 2027: як обиратимуть фіналістів та переможця
Наступним етапом для артистів із лонгліста стануть прослуховування за участі музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoboy), на яких особиста присутність учасників є обов’язковою.
— Я знаю прекрасно, скільки душі, енергії та ресурсів ви вкладаєте в кожен трек. Я знаю, що кожна пісня — це ваша дитина, яку ви виносили та полюбили всім серцем. Заявок багато, і серед них є як нові імена, так і відомі всім артисти. Сцена дуже багатогранна. Я вдячний всім, хто створив свою найкращу пісню цього року, — зазначив Шуров.
Серед виконавців лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до основного переліку фіналістів, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного учасника фіналу.
Фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2027 року за участі щонайменше семи виконавців. Як і в попередні роки, представника України на міжнародному конкурсі визначать за підсумками голосування журі та глядачів.
Що відомо про Євробачення-2027
71-й пісенний конкурс Євробачення вперше в історії прийматиме Болгарія. Шоу відбудеться у прибережному місті Бурґас на новому спортивно-розважальному майданчику Арена Бурґас.
Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня 2027 року.
Нагадаємо, перемогу на Євробаченні-2026 здобула Dara з композицією Bangaranga, набравши 516 балів.
Україну на конкурсі 2026 року представляла співачка Leléka з піснею Ridnym — вона посіла дев’яте місце.