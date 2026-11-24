Суспільне Мовлення оприлюднило довгий список учасників Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2027, до якого увійшли 18 українських артистів та гуртів. Переможець відбору представить Україну на 71-му конкурсі, що відбудеться у травні 2027 року в болгарському місті Бурґас.

Нацвідбір 2027: хто потрапив до лонгліста

Цього року організатори отримали 217 заявок, серед яких — 153 від сольних виконавців та 48 від гуртів. За підсумками розгляду до довгого списку увійшли 18 учасників:

ANKA;

Epolets;

FOLKULAKA;

GANNA;

HITS’ FACTORY;

melos;

Mia Ramari;

Povin’;

SKYLERR;

SPOKUSY;

Stasya;

Vlad Darwin;

YAGODY;

YAKAYA;

Yarima;

Кажанна (Kazhanna);

Солідні люди;

Уляна Шуба.

Нацвідбір 2027: як обиратимуть фіналістів та переможця

Наступним етапом для артистів із лонгліста стануть прослуховування за участі музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoboy), на яких особиста присутність учасників є обов’язковою.

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— Я знаю прекрасно, скільки душі, енергії та ресурсів ви вкладаєте в кожен трек. Я знаю, що кожна пісня — це ваша дитина, яку ви виносили та полюбили всім серцем. Заявок багато, і серед них є як нові імена, так і відомі всім артисти. Сцена дуже багатогранна. Я вдячний всім, хто створив свою найкращу пісню цього року, — зазначив Шуров.

Серед виконавців лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до основного переліку фіналістів, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного учасника фіналу.

Фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2027 року за участі щонайменше семи виконавців. Як і в попередні роки, представника України на міжнародному конкурсі визначать за підсумками голосування журі та глядачів.

Що відомо про Євробачення-2027

71-й пісенний конкурс Євробачення вперше в історії прийматиме Болгарія. Шоу відбудеться у прибережному місті Бурґас на новому спортивно-розважальному майданчику Арена Бурґас.

Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня 2027 року.

Нагадаємо, перемогу на Євробаченні-2026 здобула Dara з композицією Bangaranga, набравши 516 балів.

Україну на конкурсі 2026 року представляла співачка Leléka з піснею Ridnym — вона посіла дев’яте місце.

Джерело : Суспільне

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