Прем’єр Угорщини Петер Мадяр їде на Закарпаття для зустрічі з ЗеленськимДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирушає на Закарпаття, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це прем’єр Угорщини повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зустріч Мадяра і Зеленського на Закарпатті 24 листопада: що відомо
Петер Мадяр заявив, що сьогодні вирушає на Закарпаття для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
— Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади, — повідомив угорський прем’єр.
За його словами, разом із міністеркою Анітою Орбан він також відвідає кілька угорських установ на Закарпатті.
Мадяр наголосив, що це буде перший візит прем’єр-міністра Угорщини до Закарпаття з 2015 року.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.
За словами Мадяра, під час 10–15-хвилинної розмови сторони обговорили можливість проведення повноцінних переговорів на Закарпатті до кінця листопада.
Угорський прем’єр уточнив, що зустріч планували організувати не в Києві чи Будапешті, а саме в прикордонному регіоні України. Підготовкою переговорів займалися міністерства закордонних справ обох країн.