24 листопада прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирушає на Закарпаття, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це прем’єр Угорщини повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч Мадяра і Зеленського на Закарпатті 24 листопада: що відомо

Петер Мадяр заявив, що сьогодні вирушає на Закарпаття для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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— Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади, — повідомив угорський прем’єр.

За його словами, разом із міністеркою Анітою Орбан він також відвідає кілька угорських установ на Закарпатті.

Мадяр наголосив, що це буде перший візит прем’єр-міністра Угорщини до Закарпаття з 2015 року.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

За словами Мадяра, під час 10–15-хвилинної розмови сторони обговорили можливість проведення повноцінних переговорів на Закарпатті до кінця листопада.

Угорський прем’єр уточнив, що зустріч планували організувати не в Києві чи Будапешті, а саме в прикордонному регіоні України. Підготовкою переговорів займалися міністерства закордонних справ обох країн.

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