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Факти / Україна

НАБУ та САП закликали ветувати скасування депутатської недоторканності

В Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що ухвалений парламентом законопроект щодо обмеження депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних нардепів.

НАБУ та САП закликали ветувати скасування депутатської недоторканності

НАБУ та САП звернулися до президента Володимира Зеленського з  проханням ветувати законопроект №2237 щодо скасування депутатської недоторканності.

– Окремі ухвалені норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності, – йдеться у заяві.

Зокрема, їх непокоїть норма про те, що лише генпрокурор зможе вносити відомості про вчинення кримінального правопорушення нардепом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На їхню думку, це ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП, “адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР”.

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– Крім того, законопроект не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію генпрокурору, щоб той розпочав розслідування. Це лише деякі з загроз, які містить законопроект №2237, – наголошують в НАБУ та САП.

Водночас вони готові долучитися до процесу доопрацювання законопроекту та надати свої рекомендації.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.

Джерело: НАБУ

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