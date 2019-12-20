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Факти / Україна

Сказали – зробили! Гончарук відзвітував про закриття понад 5 300 гральних закладів

20 грудня працівники Нацполіції зупинили роботу понад 5 300 гральних закладів у всіх регіонах України.

Сказали – зробили! Гончарук відзвітував про закриття понад 5 300 гральних закладів

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що поліцейські закрили понад 5 300 гральних закладів по всій Україні.

За його словами, вилучено обладнання приблизно на 50 млн грн.

– Рішення позачергового засідання уряду виконується невідкладно. За дорученням президента співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які кришують правоохоронці, – написав він.

Читайте: Заборона гральних закладів: Кабмін опублікував розпорядження (ДОКУМЕНТ)

Залучено 715 мобільних груп зі складу співробітників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань.

Прем’єр розповів, що зараз у закладах відбуваються обшуки і розпочато низку кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.  Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.

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