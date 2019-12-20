Заборона гральних закладів: Кабмін опублікував розпорядження (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про заборону гральних закладів, які працюють під виглядом лотерей.

Кабмін скасував наказ Міністерства фінансів у частині діяльності розповсюджувачів лотерей і визначення поняття електронна система, доручивши поліції та фіскальній службі припинити роботу розповсюджувачів лотерей, заборонених законом.

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Йдеться про скачування наказу від 12 грудня 2002 року №128/1037.

Роботу припиняють організації та заклади, діяльність яких заборонена законом України Про заборону грального бізнесу в Україні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.