Студентам згорілого одеського коледжу забороняють спілкуватися з поліцією

Співробітники Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, через пожежу під час якої загинули 16 осіб, забороняють студентам спілкуватися зі слідчими.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех заявив, що до поліції надійшла інформація про те, що студентам забороняють спілкуватися зі слідчими і повідомляти про коледж.

– Я прошу учнів нікого не боятися і співпрацювати зі слідством, а в разі тиску на них повідомляти про це поліції для застосування відповідних заходів, – сказав Бех.

За його словами, в день пожежі, 4 грудня, на заняття мали з’явитися 230 студентів, але фактично були присутні 172 особи, з яких 165 своєчасно встигли евакуювати.

– Евакуація з 4-6 поверхів фактично була неможлива. Шансів врятуватися у людей практично не було, – сказав Бех.

Під час допитів керівництво коледжу і викладачі заявили, що у вересні і листопаді поточного року вони провели загальний інструктаж з протипожежної безпеки. Проте, ніхто зі студентів не міг згадати про проведення таких занять.

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Слідство встановило, що на цих поверхах провели перепланування, що ускладнило вихід людей на вулицю, і зараз перевіряється законність цих робіт.

– Швидкому поширенню вогню і підвищеної токсичності продуктів горіння також сприяв будматеріал – вагонка, яку використовували в коледжі під час ремонту, але її наказали зняти, однак керівництво коледжу цього не зробило, – наголосив Бех.

За його даними, будівля мала три входи, один з яких під час пожежі був замкнений.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.