У грудні 2019 року українці дві суботи відпрацьовуватимуть новорічні вихідні.

Українцям доведеться працювати дві суботи у грудні 2019 року – 21 і 28 числа.

Таким чином в Україні відпрацьовують за 30 і 31 грудня, які Кабінет міністрів призначив вихідними.

Завдяки цьому на Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні – з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

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Однак перед другою робочою суботою можна буде відпочити, адже на 25 грудня припадає Різдво за Григоріанським календарем.

Також на другому тижні 2020 року святкуватимуть Різдво за Юліанським календарем – 7 січня. На цей день також призначений вихідний день.

До слова, Факти ICTV писали про обов’язкові атрибути так званого католицького Різдва, а також прикмети і заборони на свято.