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Факти / Україна

Екс-нардеп Микитась обговорював вбивство свідка – прокурор САП

Колишній народний депутат Максим Микитась роздумував про те, щоб скоїти вбивство свідка у справі проти нього.

Максим Микитась

На засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядають скаргу щодо занадто м’якого запобіжного заходу екс-нардепу Максиму Микитасю.

Під час розгляду апеляції прокурор САП розповів, що Микитась роздумував про те, щоб вбити свідка і підозрюваного у справі проти нього.

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Колишнього народного депутата підозрюють у завданні збитків на суму 82 млн грн.

Йому призначили заставу в 5,5 млн грн, яку за нього внесли через кілька днів.

До слова, апеляційний адміністративний суд Києва вирішив залишити під вартою без права внесення застави колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Джерело: Центр Протидії Корупції

Фото: Центр Протидії Корупції

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