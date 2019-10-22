Колишній народний депутат Максим Микитась роздумував про те, щоб скоїти вбивство свідка у справі проти нього.
На засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядають скаргу щодо занадто м’якого запобіжного заходу екс-нардепу Максиму Микитасю.
Під час розгляду апеляції прокурор САП розповів, що Микитась роздумував про те, щоб вбити свідка і підозрюваного у справі проти нього.
Читайте: Перша гучна справа нової влади: чи сяде Гладковський
Колишнього народного депутата підозрюють у завданні збитків на суму 82 млн грн.
Йому призначили заставу в 5,5 млн грн, яку за нього внесли через кілька днів.
До слова, апеляційний адміністративний суд Києва вирішив залишити під вартою без права внесення застави колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
Джерело: Центр Протидії Корупції
Фото: Центр Протидії Корупції