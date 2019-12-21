Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС

Через пожежу в одеському коледжі в регіоні звільнили керівництво ДСНС.

В Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, звільнили обласне керівництво ДСНС.

Зокрема, керівника Головного управління ДСНС в Одеській Області генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

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На посаду керівника регіонального управління ДСНС призначений полковник цивільного захисту Вадим Шулюк.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка призвела до загибелі 16 осіб, сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів.