Пожежа в Одесі – в області звільнили керівництво ДСНС

Через пожежу в одеському коледжі в регіоні звільнили керівництво ДСНС.
В Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, звільнили обласне керівництво ДСНС.
Зокрема, керівника Головного управління ДСНС в Одеській Області генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
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На посаду керівника регіонального управління ДСНС призначений полковник цивільного захисту Вадим Шулюк.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка призвела до загибелі 16 осіб, сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів.
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