РФ готова скасувати санкції проти України за однієї умови – Медведєв

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що РФ готова розглянути питання щодо зняття санкцій з України, якщо Київ виступить з такою ініціативою.

Дмитро Медведєв вважає, що Росія залишається для України найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що.

– Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх на спочатку ввели, – сказав російський прем’єр журналістам у Москві.

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За його словами, взаємний товарообіг обчислюється мільярдами доларів, що значимо і для РФ, і для України.

Нагадаємо, 25 грудня 2018 року уряд РФ запровадив чергові санкції проти України. До списку увійшло 642 фігуранти – 567 фізичних і 75 юридичних осіб.