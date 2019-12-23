PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

РФ готова скасувати санкції проти України за однієї умови – Медведєв

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що РФ готова розглянути питання щодо зняття санкцій з України, якщо Київ виступить з такою ініціативою.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв вважає, що Росія залишається для України найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що.

– Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх на спочатку ввели, – сказав російський прем’єр журналістам у Москві.

Читайте: Росія обіцяє відповісти США на санкції проти Північного потоку-2 – Лавров

За його словами, взаємний товарообіг обчислюється мільярдами доларів, що значимо і для РФ, і для України.

Нагадаємо, 25 грудня 2018 року уряд РФ запровадив чергові санкції проти України. До списку увійшло 642 фігуранти – 567 фізичних і 75 юридичних осіб.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Транзит газа
Домовилися про гуманний тариф – Медведєв про транзит газу через Україну
ЄС відреагував на запуск залізниці РФ в Крим
ЄС відреагував на запуск залізниці РФ в Крим
Валерія Лутковська
Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими
Борис Гризлов
Контактна група домовилася про обмін полоненими – Гризлов
Санкції США проти Північного потоку-2: підрядник відвів свої кораблі
Санкції США проти Північного потоку-2: підрядник відвів свої кораблі
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Сергій Лавров
Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки – Лавров
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка