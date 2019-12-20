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Факти / Україна

ДБР проводить обшуки в клубі 5 елемент та офісі Європейської солідарності

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в спортклубі 5 елемент та офісі партії Європейська солідарність.

ДБР проводить обшуки в клубі 5 елемент та офісі Європейської солідарності

Спікер ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що слідчі дії спільно з СБУ проводяться у спортклубі 5 елемент, а також в офісі Європейської солідарності.

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За її словами, обшуки проходять в рамках двох кримінальних проваджень: щодо купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському та щодо можливого зникнення інформації, що містить державну таємницю, з ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Нагадаємо, в грудні ДБР також відкрило провадження за фактом можливої держзради п’ятого президента України (2014-2019), народного депутата Петра Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

Провадження кваліфікували за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). Вона передбачає покарання у вигляді 10-15 років позбавлення волі у випадку доведення провини.

Джерело: РБК-Україна

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