Київ зупинився у заторах через дорожні роботи та велику кількість ДТП.

Вдень, 27 грудня, в Києві через дорожні роботи та велику кількість ДТП утворилися затори в багатьох районах столиці.

Правий берег

Уже звично через ремонт Шулявського мосту машини тягнуться на проспекті Перемоги і в центрі столиці.

Рух ускладнено на вулиці Новокостянтинівській, біля станції метро Почайна, на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицькій. Значні затори на Подолі, біля станції метро Лук’янівська, на бульварі Шевченка.

Затори утворилися на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, на Великій Кільцевій дорозі.

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При цьому водії відчувають незручності тільки на одному мосту – Південному.

Лівий берег

На лівому березі значні затори на проспекті Бажана, зокрема біля станцій метро Бориспільська, Вирлиця, Харківська, Позняки.

Як повідомлялося, у новорічну ніч та 1 січня центр Києва перекриють для транспорту.