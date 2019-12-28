Володимир Зеленський привітав мешканців Калуського району з відновленням мосту через річку Чечва.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області взяв участь у відкритті відновленого мостового переходу через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.

Глава держави привітав місцевих мешканців і будівельників із завершенням ремонту мосту.

– Я вітаю всіх людей, які працювали над цим проектом, – сказав Володимир Зеленський.

Президент разом із головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денисом Шмигалем пройшлися відновленим мостом.











Зеленський долучився до відкриття мосту на Прикарпатті / 3 фотографии

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Загальна вартість відновлювальних робіт, згідно з висновком профільного міністерства, становить 24 млн грн.