Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів і наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що цього року в області відремонтовано 540 км доріг і триває відновлення мостів.
Глава держави закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.
За словами голови ОДА, частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку буде спрямовано на ремонт дитячих садків і шкіл. Зокрема, Денис Шмигаль розповів про перебіг реконструкції будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.
– Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати, – заявив Володимир Зеленський.
Також цього року в області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Президент запропонував залучити інвесторів для зведення будинків, у яких проживатимуть герої.
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– Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них, – зазначив Зеленський.
Голова ОДА також повідомив, що реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за два з половиною роки.
– Ми почали роботу над інвентаризацією земельної ділянки. Вже уклали договір на інвентаризацію, до березня ми її проведемо, – розповів Денис Шмигаль.
Крім того, він проінформував президента про боротьбу з незаконною вирубкою лісів у регіоні та про вирішення екологічних проблем.
Глава держави зі свого боку наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, 28 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області з робочою поїздкою.