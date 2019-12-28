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Факти / Україна

Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів

Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів і наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу.

Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що цього року в області відремонтовано 540 км доріг і триває відновлення мостів.

Глава держави закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.

За словами голови ОДА, частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку буде спрямовано на ремонт дитячих садків і шкіл. Зокрема, Денис Шмигаль розповів про перебіг реконструкції будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.

– Треба знайти кошти. Якщо там усе прогнило, треба повністю перебудовувати, – заявив Володимир Зеленський.

Також цього року в області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Президент запропонував залучити інвесторів для зведення будинків, у яких проживатимуть герої.

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– Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них, – зазначив Зеленський.

Голова ОДА також повідомив, що реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за два з половиною роки.

– Ми почали роботу над інвентаризацією земельної ділянки. Вже уклали договір на інвентаризацію, до березня ми її проведемо, – розповів Денис Шмигаль.

Крім того, він  проінформував президента про боротьбу з незаконною вирубкою лісів у регіоні та про вирішення екологічних проблем.

Глава держави зі свого боку наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 28 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області з робочою поїздкою.

Джерело: Офіс Президента

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