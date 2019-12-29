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Факти / Україна

Обмін полоненими: журналісти повідомляють про виліт військового борту з Борисполя

Українська журналістка Соня Кошкіна повідомила, що спеціальний військовий борт вилетів з Борисполя.

Обмін полоненими: журналісти повідомляють про виліт військового борту з Борисполя

Журналістка Соня Кошкіна не називаючи джерел інформації, повідомила, що спеціальний військовий літак для обміну полоненими вже вилетів з аеропорту Бориспіль.

Вона зазначила, що це сталося буквально кілька хвилин тому.

Читайте: Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що представники так званої ЛНР виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорське, де повинен відбутися обмін між Україною і Росією.

Раніше стало відомо, що під час обміну полоненими в Україну можуть повернутися мінімум 7-9 військовослужбовців.

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