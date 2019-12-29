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Факти / Україна

Представники “ЛНР” виїхали на місце обміну полоненими – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що представники так званої ЛНР виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорське.

Представники “ЛНР” виїхали на місце обміну полоненими – росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, представники так званої ЛНР виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорське, де повинен відбутися обмін між Україною і Росією.

Сьогодні ми вирушаємо на пропускний пункт Майорське для того, щоб зробити звільнення і обмін утримуваними особами з території України і з території “республік” – повідомила керівник робочої групи з обміну полонених так званої ЛНР Ольга Кобцева.

Читайте: Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час обміну полоненими в Україну можуть повернутися мінімум 7-9 військовослужбовців.

Джерело: РИА Новости

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