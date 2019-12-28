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Факти / Україна

Обмін полоненими: очікується повернення семи військовослужбовців

Під час обміну полоненими в Україну можуть повернутися мінімум 7-9 військовослужбовців.

Обмін полоненими: очікується повернення семи військовослужбовців

У рамках обміну утримуваними особами, який пройде 29 грудня на КПВВ майорських очікується повернення щонайменше семи військовослужбовців.

Повинні повернутися військовослужбовець 1-ї окремої танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив в полон під час операції в районі Донецького аеропорту, Сергій Глондарь та Олександр Коріньков з 3-го полку спецназу ВСУ, що потрапили в полон під час виконання бойового завдання в районі Дебальцево.

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У списки на обмін будуть включені військовослужбовці 8-го полку спецпризначення Іван Дєєв і Сергій Іванчук, які 5 лютого 2017 року потрапили у полон під час виконання завдання з ведення спеціальної розвідки в певних районах.

Будуть повернуті українській стороні старші солдати Олександр Геймур і Борис Пундор, які 22 травня 2019 року, рухаючись на вантажівці в районі Новотроїцького, відхилилися від  маршруту та потрапили в полон.

Поки немає остаточного підтвердження, але можливий також обмін військовослужбовця 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Романа Фурсова та військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Юрія Євтушка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими ЛДНР.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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