Новий Виборчий кодекс підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс, ухвалений парламентом з його пропозиціями 19 грудня.

Під новим Виборчим кодексом з пропорційною системою 27 грудня поставив підпис президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить статус відповідного документу на сайті Верховної Ради – повернуто з підписом від президента.

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Перед цим його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Раніше ВР погодилася ухвалити пропозиції Зеленського щодо внесення змін у Виборчий кодекс.