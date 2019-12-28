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Новий Виборчий кодекс підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про Виборчий кодекс, ухвалений парламентом з його пропозиціями 19 грудня.

Новий Виборчий кодекс підписав Зеленський

Під новим Виборчим кодексом з пропорційною системою 27 грудня поставив підпис президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить статус відповідного документу на сайті Верховної Ради – повернуто з підписом від президента.

Читайте: Як депутати голосували за новий Виборчий кодекс (СПИСОК)

Перед цим його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Раніше ВР погодилася ухвалити пропозиції Зеленського щодо внесення змін у Виборчий кодекс.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс Президента

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