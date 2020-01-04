Українці не готові – Епіфаній про перенесення дати Різдва

Найближчим часом в Україні не збираються переносити дату святкування Різдва, оскільки більшість українців до цього не готові.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що найближчим часом не проводитимуть календарну реформу, яка переносить дату святкування Різдва на 25 грудня.

Він вважає, що наразі український народ не готовий до впровадження зазначеної реформи.

За словами Епіфанія, поки питання перенесення Різдва є досить складним.

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Предстоятель ПЦУ додав, що спочатку потрібно здійснити велику просвітницьку роботу.

– В єпархіях проведемо опитування, побачимо який відсоток за перенесення, який проти. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, це питання буде вирішено позитивно, – сказав Епіфаній.

Ухвалити відповідне рішення буде набагато легше після того, як усі православні помісні церкви об’єднаються.

До слова, Епіфаній розповів, що потрібно для того, аби стати щасливим у новому році.