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Факти / Україна

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: пілоти не могли зв’язатися з диспетчером

Пілоти літака МАУ в Ірані не могли зв’язатися з командно-диспетчерським пунктом.

Кастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Пілоти літака МАУ, який розбився в Ірані 8 січня, не могли зв’язатися з диспетчером.

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За повідомленнями ЗМІ, відразу після зльоту літака зі злітно-посадкової смуги аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані радіозв’язок між лайнером і командно-диспетчерським пунктом обірвався.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Джерело: Mehr

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