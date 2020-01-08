Авіакомпанія МАУ оприлюднила список загиблих членів екіпажу рейсу PS752 літака Boeing 737-800, що розбився в Ірані.
Офіційний список загиблих членів екіпажу рейсу PS752 з’явився на сайті авіакомпанії МАУ.
В результаті авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані загинули 9 членів екіпажу.
Пілоти:
Бортпровідники:
- Статнік Катерина Олегівна
- Матьков Ігор Валерійович
- Микитюк Марія Михайлівна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерія Євгеніївна
- Сологуб Юлія Миколаївна
Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані
Літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.
За словами секретаря РНБО Данілова, на рейс PS752 зареєструвалися 169 осіб, але дві людини не сіли на борт лайнера.
Авіакомпанія МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.
Джерело: МАУ