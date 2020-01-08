Літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

За словами секретаря РНБО Данілова, на рейс PS752 зареєструвалися 169 осіб, але дві людини не сіли на борт лайнера.

Авіакомпанія МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.