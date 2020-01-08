Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран

Пілот літака МАУ від початку польоту не виходив на зв’язок із диспетчером і не подавав сигналу лиха, заявив іранський чиновник.

Пілот літака МАУ, що зазнав аварії біля іранського Тегерана, вилетівши з аеропорту, перестав виходити на зв’язок із диспетчером.

Про те, що літак від початку польоту не подавав сигналу тривоги, розповів глава іранської організації цивільної авіації Алі Абедзадех у коментарі іранським ЗМІ.

Чиновник повідомив, що повітряне судно вилетіло з годинною затримкою, але її причину назвати не зміг.

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При цьому Абедзадех відмовився відповідати на питання про те, чи могло падіння літака бути наслідком терористичного акту.

– Причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з чорного ящика літака, – заявив він.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Джерело: Європравда