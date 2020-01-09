Чорні ящики Boeing 737 МАУ можуть відправити в РФ – CNN

Чорні ящики Boeing 737 МАУ, який розбився в Ірані, можуть відправити в Росію для розшифровки.

Чорні ящики з літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані можуть для розшифровки відправити в Росію.

– Ми не знаємо, чи є в Ірану технології для розшифровки. Якщо ні, Іран повинен вирішити, куди відправити два ящики, – йдеться в публікації.

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У тому випадку, якщо країна не володіє відповідними технологіями, то для аналізу записів чорних ящиків їх відправляють у країни, де є досвід таких розшифровок. В основному їх направляють до Великої Британії, США, Франції або Австралії. Відправка ящиків в Росію не виключена, хоча її громадян на борту літака не було. Все необхідне у РФ для розшифровки є.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.