PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Чорні ящики Boeing 737 МАУ можуть відправити в РФ – CNN

Чорні ящики Boeing 737 МАУ, який розбився в Ірані, можуть відправити в Росію для розшифровки.

Чорні ящики Boeing 737 МАУ можуть відправити в РФ – CNN

Чорні ящики з літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані можуть для розшифровки відправити в Росію.

– Ми не знаємо, чи є в Ірану технології для розшифровки. Якщо ні, Іран повинен вирішити, куди відправити два ящики, – йдеться в публікації.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: список загиблих членів екіпажу

У тому випадку, якщо країна не володіє відповідними технологіями, то для аналізу записів чорних ящиків їх відправляють у країни, де є досвід таких розшифровок. В основному їх направляють до Великої Британії, США, Франції або Австралії. Відправка ящиків в Росію не виключена, хоча її громадян на борту літака не було. Все необхідне у РФ для розшифровки є.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Джерело: CNN

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ
Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek
ЗРК Тор чи технічна несправність? Чому Boeing 737 МАУ розбився в Ірані
ЗРК Тор чи технічна несправність? Чому Boeing 737 МАУ розбився в Ірані
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Зеленський звернувся до Великої Британії через авіакатастрофу в Ірані
Зеленський звернувся до Великої Британії через авіакатастрофу в Ірані
Юрій Мірошников
Я знаю наші сильні і слабкі сторони: екс-президент МАУ не вірить у помилку пілотів
Авіакатастрофа Boeing 737: про що свідчать перші висновки експертиз
Авіакатастрофа Boeing 737: про що свідчать перші висновки експертиз
Три з семи версій авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані – закриті
Три з семи версій авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані – закриті
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка