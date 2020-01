Двигуни літака МАУ не горіли, версія теракту ймовірна – джерело в комісії

Відсутність слідів пожежі спростовує версію, що літак МАУ впав через несправність у двигунах.

Версія про те, що до авіакатастрофи літака МАУ в іранському Тегерані призвели несправності двигунів, не підтверджується у зв’язку з відсутністю слідів пожежі.

Про це повідомило джерело у державній комісії з розслідування обставин катастрофи Boeing, передає журналіст Юрій Бутусов.

Він уточнив, що слідів пожежі немає на обох двигунах літака і фрагментах правого крила, які нині вдалося оглянути.

Іранські диспетчери стверджують, що жодних повідомлень з борту лайнера не надходило, додав співрозмовник із комісії.

– Відсутність будь-яких переговорів з диспетчером і відсутність пожежі в двигунах говорить про те, що версія терористичного акту, зіткнення з дроном або вибуху зенітної ракети вельми вірогідна, – розповіло джерело.

Читайте: В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ

Біля місця аварії були знайдені обидва “чорні ящики”, які, незважаючи на пошкодження, можна відновити. Іранці готові надати доступ до їхнього розшифрування, повідомило джерело.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.