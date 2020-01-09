PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Двигуни літака МАУ не горіли, версія теракту ймовірна – джерело в комісії

Відсутність слідів пожежі спростовує версію, що літак МАУ впав через несправність у двигунах.

Двигуни літака МАУ не горіли, версія теракту ймовірна – джерело в комісії

Версія про те, що до авіакатастрофи літака МАУ в іранському Тегерані призвели несправності двигунів, не підтверджується у зв’язку з відсутністю слідів пожежі.

Про це повідомило джерело у державній комісії з розслідування обставин катастрофи Boeing, передає журналіст Юрій Бутусов.

Він уточнив, що слідів пожежі немає на обох двигунах літака і фрагментах правого крила, які нині вдалося оглянути.

Іранські диспетчери стверджують, що жодних повідомлень з борту лайнера не надходило, додав співрозмовник із комісії.

– Відсутність будь-яких переговорів з диспетчером і відсутність пожежі в двигунах говорить про те, що версія терористичного акту, зіткнення з дроном або вибуху зенітної ракети вельми вірогідна, – розповіло джерело.

Читайте: В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ

Біля місця аварії були знайдені обидва “чорні ящики”, які, незважаючи на пошкодження, можна відновити. Іранці готові надати доступ до їхнього розшифрування, повідомило джерело.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Україна розглядає кілька версій катастрофи літака МАУ в Ірані. Яка з них найвірогідніша?

Результати

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа Boeing 737 в Ірані: стюардеса МАУ не дзвонила батькам з літака
ЗРК Тор
ЗРК Тор – який комплекс міг збити літак МАУ
Відсвяткували весілля і затрималися через фото. Історії жертв катастрофи літака МАУ
Відсвяткували весілля і затрималися через фото. Історії жертв катастрофи літака МАУ
Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування авіакатастрофи в Ірані
Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування авіакатастрофи в Ірані
В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ
В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Іран запропонував Україні і США долучитися до розслідування авіакатастрофи МАУ
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Україна вивчає версію ураження літака МАУ ракетою – Данилов
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка