Необхідний повний редевелопмент промислових зон Києва під потреби жителів – Вавриш

Девелопер і власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш заявив про необхідність винесення промислових зон за межі Києва і редевелопменту територій під потреби жителів міста.

Українським містам необхідно сформулювати чіткі правила сталого розвитку на основі ухвалених у всьому світі принципів і документів. Таку заяву зробив девелопер і власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

– Політика територіального розвитку чітко сформульована в базових документах. Наприклад, у Лейпцизькій хартії розвитку міст, яку ми, до речі, не ратифікували, а варто було б, виписана збірка правил, яким чином домогтися сталого розвитку в інтересах людини. Є програма ООН – 17 цілей сталого розвитку міст. У цих документах чітко описані базові принципи, яким має бути місто, а механізми досягнення цілей досить прості, галузеві. Наприклад, з пам’ятниками потрібно робити це, це і це. З громадським транспортом – це. Набори правил зрозумілі. Вони повинні бути сформульовані в нашій країні і тоді вони будуть виконуватися протягом наступних років, – підкреслив девелопер.

За його словами, зараз киянам доводиться платити за освоєння і розвиток нових територій на околицях або за межами міста, в той час як в центрі столиці повно занедбаних і невикористовуваних промзон, розвиток яких обійшовся б дешевше та приніс місту більше користі.

– У центрі Києва зберегли всі промислові території. Ми з вами живемо в місті колишньої слави з комуністичною індустріальною економікою. Ми платимо за цю інфраструктуру і продовжуємо витрачати великі гроші на освоєння нових територій замість того, щоб забудовувати ті, які пустують всередині міста. Ви не повірите, знайти склад дешевше, ніж десь на Подолі, неможливо. Я вже мовчу про екологічну ситуацію та інші проблеми, – зазначив Вавриш.

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Він також підкреслив, що зараз для сталого розвитку Києва необхідно зосередитися на винесенні промислових зон за межі столиці і повному редевелопменті цих величезних територій під потреби жителів міста.

– Ми в принципі не використовуємо потенціал міста, і це головний момент, який необхідно врахувати в генеральному плані – ввести в обіг для якісного редевелопмента величезні обсяги земель, які вимагають винесення колишніх промислових територій, – підсумував Андрій Вавриш.

Нагадаємо, у Києві у рамках Форуму великих мрійників Dream Big Forum виступить номінант на Нобелівську премію миру – відома письменниця і бізнес-коуч Ірина Хакамада.

Джерело: УНІАН