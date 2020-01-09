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Факти / Україна

Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ

Президент США Дональд Трамп прокоментував авіакатастрофу в Ірані, під час якої впав літак МАУ.

Точно не техніка: у Трампа є підозри через падіння літака МАУ

Президент США Дональд Трамп назвав катастрофу літака МАУ в іранському Тегерані жахливою трагедією, яка навряд чи відбулася через технічну несправність повітряного судна.

– У мене є підозри… Він летів над досить небезпечним районом. Хтось каже, що це технічна несправність. Я особисто навіть не думаю, що таке питання може стояти, – сказав американський лідер.

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Трамп додав, що для визначення причин авіакатастрофи необхідно дочекатися розшифрування “чорних ящиків”.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

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