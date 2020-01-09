Три з семи версій авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані – закриті

Існує сім версій авіакатастрофи літака Boeing 737 МАУ в Ірані, але три з них поки є закритими.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що крім чотирьох версій катастрофи літака МАУ в Ірані, є ще три.

– Версій у нас сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені всі дослідження, – сказав він.

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Данилов зазначив, що на сьогодні остаточної версії трагедії немає.

Раніше Олексій Данилов заявив, що комісія України розглядає чотири основні версії авіакатастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані.