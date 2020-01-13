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Факти / Україна

Рятувальники, які працювали на місці падіння літака МАУ, повертаються до України

Українські рятувальники закінчили роботу на місці падіння літака Міжнародних авіаліній України в Тегерані та повертаються до України. Основна частина експертів залишається в Ірані.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони України в понеділок.

– Основна частина експертів залишається в Тегерані, – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте: Рятувальники показали роботи на місці аварії літака МАУ в Ірані

Зараз, за його словами, українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Джерело: РНБО

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