Скільки Україна втратила грошей через корупцію у 2019 році

У 2019 році Україна втратила більш ніж 1,4 млрд грн через корупцію. За цей період СБУ блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

– Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 млн грн, а виявлені збитки держави та територіальних громад – більш ніж 1,4 млрд грн, – йдеться в повідомленні.

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За результатами протидії корупції 189 чиновників засуджені і 164 людини звільнили з посад.

До слова, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Україна просунулася у боротьбі з корупцією після обрання президентом Володимира Зеленського.