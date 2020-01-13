Зеленський підписав закон про спрощення процедури подачі фінзвітності партій

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року закон Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції № 410-ІХ.

Він замінює паперову форму фінансової звітності на електронну, що дасть змогу зменшити навантаження на представників політичних партій та підвищити ефективність діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

На розробку та функціонування електронної системи НАЗК має шість місяців. До початку роботи системи політсили подають звітність, як зазвичай.

Документ передбачає можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, зокрема онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Читайте: Місцеві вибори по-новому: як і коли українці обиратимуть місцеву владу

Закон також чітко визначає предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів і незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що сприятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.

Крім того, документ передбачає посилення незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю щодо фінансування діяльності партій і використання ними коштів.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 1 та пункту 4 розділу І цього закону, які набирають чинності з 2021 року.

Як відомо, з 1 січня 2020 року набрав чинності новий Виборчий кодекс.