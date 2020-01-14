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Факти / Україна

Коли відкриють Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza після аварії на один день призупинив роботу. Наразі там оцінюють збитки від підтоплення після прориву тепломережі на вулиці Антоновича.

– Для нас головне було – оперативно впоратися з ситуацією, зараз поки розбираємося зі збитками, – повідомила комерційний директор ТРЦ Дар’я Завадська.

Вона також додала, що в ТРЦ працюють над тим, щоб незабаром відкрити перший і другий поверхи. Вона уточнила, що і сам торговий центр, і орендарі застраховані, але наразі суму збитків складно оцінити.

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Гіпермаркет Ашан, який знаходиться на -1-му поверсі Ocean Plaza, також оцінює збитки.

– Сьогодні торговий центр закритий, і наш магазин, відповідно, теж. Рішення про відкриття ухвалюватиме торговий центр, – уточнили в прес-служба.

Нагадаємо, через прорив тепломережі ТРЦ Ocean Plaza залило окропом. Постраждали 10 людей, семеро з них госпіталізовані.

Після аварії біля Ocean Plaza рух перекрито, тролейбуси та автобуси змінили маршрути.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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