Вбивство Шеремета: слідчі допитали співака Олександра Положинського

Лідер гурту Тартак Олександр Положинський розповів, що слідчі його допитали у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

За його словами, допит проходив у присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка.

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– Розповів всю правду – все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводився цілком коректно, дружнє ставлення. Не знаю, можливо, це хитрощі. Просто поганий коп до мене не прийшов, – сказав він.

Положинський додав, що є надія, що підозрюваних Андрія Антоненко, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь виправдають, а винних знайдуть і покарають.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: колишнього учасника АТО Владислава Грищенка та його дружину Інну, музиканта та лідера українського рок-гурту Riffmaster Андрія Антоненка, волонтера та лікаря Юлію Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

У поліції зазначили, що метою вбивства стало бажання дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року.