Убийство Шеремета: следователи допросили певца Александра Положинского

Лидер группы Тартак Александр Положинский рассказал, что следователи его допросили по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, допрос проходил в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

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– Рассказал всю правду – все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, дружеское отношение. Не знаю, возможно, это уловки. Просто плохой коп ко мне не пришел, – сказал он.

Положинский добавил, что есть надежда, что подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, а виновных найдут и накажут.

Напомним, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: бывшего участника АТО Владислава Грищенко и его жену Инну, музыканта и лидера украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, волонтера и врача Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

В полиции отметили, что целью убийства стало желание дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года.