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Факти / Україна

МАУ відкрила гарячу лінію для родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Авіакомпанія МАУ організувала цілодобову гарячу лінію для родичів загиблих у авіакатастрофі Boeing в Тегерані.

Вона працює сім днів на тиждень українською, англійською та російською мовами.

– Центри підтримки родичів загиблих з можливістю звернення англійською і фарсі відкриті в Тегерані (режим роботи з 8.30 до 16.30 за місцевим часом) і Торонто (режим роботи з 8.00 до 20.00 за місцевим часом). Також центр підтримки працює в Києві (режим роботи з 8.00 до 20.00), – повідомляють в авіакомпанії.

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У МАУ також зазначають, що таке рішення зумовлене тим, що робота з рідними і близькими загиблих пасажирів і членів екіпажу є найважливішим пріоритетом.

Раніше Факти ICTV писали, що в Ірані ідентифікували тіла чотирьох українців.

Джерело: МАУ

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