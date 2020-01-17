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Факти / Україна

Вбив дружину та застрелився сам: на Закарпатті виявили тіла подружжя

На Закарпатті знайшли тіла 42-річного чоловіка та 49-річної жінки, які проживали разом.

У поліцію звернувся знайомий загиблих, який виявив тіла подружжя в їхньому будинку.

Читайте: Хотіли пограбувати і не розрахували сили: у Києві підлітки вбили чоловіка

За попередніми даними встановлено, що співмешканці часто сварилися. Під час останньої сварки чоловік вистрелив з рушниці у жінку, а потім застрелився сам.

Подію кваліфікували за ст. 11 КК України (умисне вбивство).

Наразі встановлюються всі обставини злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що на одеському вокзалі поліція затримала підозрюваних у подвійному вбивстві підлітків на Подолі у Києві.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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