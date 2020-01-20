Станції Лісова, Святошин, Житомирська та Академмістечко не працюють

На червоній лінії Київського метрополітену зупинився рух на станціях Лісова, Святошин, Житомирська та Академмістечко.

Усувається технесправність на колії метро. Про відкриття станцій буде одразу повідомлено. Орієнтовний час робіт – 15-20 хвилин.