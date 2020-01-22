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Факти / Україна / Суспільство

Вони вистояли! Не витримав бетон: Укрпошта присвятила кіборгам поштову марку

Міністерство ветеранів повідомило, що в Національному музеї історії України у Другій світовій війні введуть в обіг поштову марку, присвячену захисникам Донецького аеропорту у 2014-2015 роках.

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 22 січня о 14.00 у Києві у музеї на території експозиції, присвяченій подіям на Донбасі.

– 22 січня Укрпошта вводить в обіг поштову марку Вони вистояли! Не витримав бетон, аби вшанувати захисників Донецького аеропорту.

З 2014 року Укрпошта випускає марки, присвячені українській армії – в цьому році на марці з’являться кіборги, – йдеться у повідомленні.

Тираж поштової марки – 130 тис. примірників. Її вартість – 9 грн. До поштової марки випущено конверт Перший день та виготовлено штемпель спецпогашення.

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Нагадаємо, 16 січня в Україні відзначають День пам’яті кіборгів. У цей день вшановують пам’ять військових, які тримали оборону Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Під час боїв загинули 100 українських воїнів, поранено близько 440 бійців.

Все, що потрібно знати про День пам’яті кіборгів, можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: Мінветеранів 

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