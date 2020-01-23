Персональних “нянь” призначать і нинішнім інвесторам – Гончарук

Інвесторам на суму від $ 100 млн нададуть в Україні “інвестиційну няню”, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, персональний менеджер від уряду допомагатиме як новим інвесторам, так і вже існуючим, в тому числі внутрішнім.
Гончарук пояснив, що інвестор повинен отримати комфорт “вже зараз, не чекаючи результату всіх запущених реформ, на досягнення якого потрібен час”.
Читайте: Укрзалізницю на 10 років віддадуть в управління німцям – Гончарук
– Завдання – не в ручному режимі вирішувати проблему, а максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій, – зазначив прем’єр.
Нагадаємо, Гончарук назвав економіку України найпривабливішою в світі для інвестицій.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+