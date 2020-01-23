Персональних “нянь” призначать і нинішнім інвесторам – Гончарук

Інвесторам на суму від $ 100 млн нададуть в Україні “інвестиційну няню”, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, персональний менеджер від уряду допомагатиме як новим інвесторам, так і вже існуючим, в тому числі внутрішнім.

Гончарук пояснив, що інвестор повинен отримати комфорт “вже зараз, не чекаючи результату всіх запущених реформ, на досягнення якого потрібен час”.

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– Завдання – не в ручному режимі вирішувати проблему, а максимально швидко отримувати сигнал, де система дає збій, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Гончарук назвав економіку України найпривабливішою в світі для інвестицій.