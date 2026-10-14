Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів про амбіції команди в Лізі чемпіонів напередодні матчу другого туру основного етапу турніру сезону-2026/27.

У середу, 14 жовтня, гірники зіграють проти грецького АЕКа на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні.

Туран про мету Шахтаря в ЛЧ

За словами Арди Турана, для Шахтаря потрапляння до перших 24-х команд і вихід у плейоф було б мрією.

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– Якщо замислитися, перевага домашнього поля має велике значення, а наразі ми її не маємо. Коли ми граємо перед 45 тисячами вболівальників, це, звісно, допомагає. Але для нас це мрія, і ми стараємося заради наших уболівальників в Україні. Це не лише про футбол, і ми намагатимемося віддати їм якомога більше, – сказав Туран, якого цитує пресслужба клубу.

Матч Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецьки перемогли австрійський ЛАСК з рахунком 1:0, а гірники на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Зазначимо, що букмекери дали свій прогноз на матч Шахтар – АЕК, визначивши фаворитом зустрічі номінальних гостей.

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