Постачання армії нових БТР Буцефал припинено через брак

Постачання Збройним силам України бронетранспортерів Буцефал (БТР-4Е) припинено через виявлені дефекти на зварних з’єднаннях бортів.

Спільна робоча група Міністерства оборони України та держконцерну Укроборонпром виявила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на з’єднаннях бортів машин, вироблених Лозовським ковальсько-механічним заводом.

Експерти мають визначити причини виникнення дефектів та вжити заходів стосовно недопущення повторного виникнення згаданих проблем у виробництві БТР.

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У відомстві обіцяють покарати винних, якщо стане відомо про неналежне виконання своїх обов’язків посадовими особами.

Нагадаємо, десантники на Донбасі провели тренування, використовуючи бойові машини БМП-1.