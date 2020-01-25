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Факти / Україна

У центрі Києва автомобіль влетів у бетонний стовп

У Печерському районі Києва на перехресті вулиць Бойчука і Підвисоцького позашляховик Toyota зачепив Fiat і влетів в електроопору.

В результаті бетонний стовп впав на дорогу і повністю перекрив дві смуги руху у напрямку в бік бульвару Лесі Українки.

У центрі Києва автомобіль влетів у бетонний стовп / 6 фотографий

Також над проїзною частиною повисли дроти. Тому правоохоронці регулювали рух, щоб забезпечити безпеку водіїв і пішоходів.

Читайте: У масштабній ДТП на Закарпатті постраждали дев’ять осіб, зокрема троє дітей

Водія позашляховика госпіталізували з незначними травмами голови. Більше ніхто не постраждав.

Раніше у Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобіля, двоє людей загинуло.

Джерело: Інформатор

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