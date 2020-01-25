У Печерському районі Києва на перехресті вулиць Бойчука і Підвисоцького позашляховик Toyota зачепив Fiat і влетів в електроопору.
В результаті бетонний стовп впав на дорогу і повністю перекрив дві смуги руху у напрямку в бік бульвару Лесі Українки.
У центрі Києва автомобіль влетів у бетонний стовп / 6 фотографий
Також над проїзною частиною повисли дроти. Тому правоохоронці регулювали рух, щоб забезпечити безпеку водіїв і пішоходів.
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Водія позашляховика госпіталізували з незначними травмами голови. Більше ніхто не постраждав.
Раніше у Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобіля, двоє людей загинуло.
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