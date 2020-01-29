Україна у трійці держав за кількістю звернень до ЄСПЛ

29 січня на зимовій сесії ПАРЄ представники ЄСПЛ представили доповідь про діяльність суду за 2019 рік.

Україна продовжує залишатись серед держав, громадяни яких найчастіше звертаються до Європейського суду з прав людини.

У 2019 році Україна подала до суду 8833 справи.

– Станом на 31 грудня 2019 року найбільше справ, які перебувають на розгляді, були спрямовані проти Російської Федерації (25,2%). Друге та третє місце займають Туреччина (15,5%) та Україна (14,8%) відповідно, далі – Румунія (13,2%) та Італія (5,1%), – повідомили у Страсбурзі.

Минулого року у Європейському суді перебувало на розгляді 59 тис. 800 справ, серед яких було вирішено 884 справи.

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– Зросла кількість позовів проти Боснії і Герцеговини, Російської Федерації, Туреччини та України. Чверть усіх позовів, що зараз перебувають на розгляді, стосуються РФ, – узагальнили у ЄСПЛ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в ЄСПЛ назвали закон про люстрацію порушенням прав чиновників.