Облікову ставку знизили до 11% – рішення НБУ

Облікову ставку в Україні знизили на 11%, повідомив голова Національного банку Яків Смолій.

– Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року, – заявив Смолій.

Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

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Облікова ставка – це ставка під яку центральний банк кредитує банки і приймає від них гроші на депозитні сертифікати (інструмент, куди банки вкладають гроші для зв’язування надлишкової ліквідності)

Відповідно, у разі зниження облікової ставки НБУ, також зменшується відсоткова ставка кредитів рефінансування для банків.

Раніше Факти ICTV писали, що НБУ на 30 січня знизив курс гривні майже на 13 копійок стосовно до долара та на 12 копійок стосовно до євро.