Відключення опалення через борги: у зоні ризику 18 міст

З 24 січня 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ, але 18 теплокомуненерго досі перебувають у зоні ризику.

– Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року, – наголошують у Нафтогазі.

У компанії зазначили, що тепловики повинні сплатити понад 406 млн грн, аби отримувати газ після 1 лютого.

Кінцевий термін – 30 січня. Якщо це буде зроблено, проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Щасті, Полтаві, Харкові, Сумах та інших містах.

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Нижче – перелік тепловиків-боржників.

Нагадаємо, у 124 містах України здійснили перерахунок платіжок за опалення і гарячу воду для населення.

Джерело: Нафтогаз