Не було ніяких умов для візиту Зеленського в США – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що ніяких умов для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтон не було.

У Зеленського запитали, чи не зіпсувалися відносини з США після початку імпічменту Трампу. Президент України відповів, що відносини стали тільки кращими.

– Мені здається, що навпаки. США підтримують і захищають Україну не тільки на словах. Така підтримка і дружба повинна бути вигідною. Зараз ми говоримо про контракти вже в багатьох сферах.

Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини вплинула ситуація з імпічментом пана президента США.

Ми завжди говорили, що це наш стратегічний партнер. Ми все робимо, що збільшилися інвестиції. Для нас це така ж трагедія, точніше стратегія, як на Донбасі, – заявив президент України.